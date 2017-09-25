Okul çevrelerinde uyuşturucu denetimi

ŞIRNAK'TA 2017-2018 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle okul çevrelerinde yapılan denetimlerde 613 gram eroin, 10 gram esrar, 12 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, çocuk ve gençlerin huzurlu bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak, onları uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince okullara yakın sokaklarda, metruk yapılarda denetim yapıldı.



10 günde 42 uygulama bölgesinde 802 personel ile 4 bin 485 şahsın, bin 39 aracın ve 106 metruk binanın kontrolü yapıldı.



613 gram eroin,10,3 gram esrar, 12 uyuşturucu hap ele geçirilen denetimlerde uyuşturucuları kullandıkları ve sattıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.



Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.