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Okul bahçesinde 7 adet molotofkokteyli bulundu

Adana'da bir okulun bahçesinde öğrenciler poşet içerisinde ağaç altına saklanmış halde 7 molotof buldu

Okul bahçesinde 7 adet molotofkokteyli bulundu

Adana'da bir okulun bahçesinde öğrenciler poşet içerisinde ağaç altına saklanmış halde 7 molotof buldu

23 Ekim 2017 Pazartesi 14:59
Okul bahçesinde 7 adet molotofkokteyli bulundu
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EDİNİLEN bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, saat 11.00 sularında bir ilk ve orta okulun bahçesinde ders arasında gezen öğrenciler ağaç altında siyah poşet içinde bir cisim olduğunu gördü. Çocuklar cisme yaklaştığında benzin koktuğunu fark edip poşeti alarak okulun girişindeki güvenliğe getirdi. Güvenlik görevlisi ise durumu okul müdürüne bildirdi. Müdür olay yerine gelip poşete baktığında 7 molotof olduğunu görerek polise haber verdi. Olay yerine polis merkezi ekibinin yanı sıra terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri de geldi. Öğrenciler polise molotof bulunduğu yeri gösterdi. Polis burada yaptığı incelemede 4-5 molotof yapımında kullanılan şişenin de kırık olduğunu tespit etti. Olay yeri inceleme şube müdürlüğü ekipleri de molotof üzerinde parmak izi çalışması başlattı. Polis okulun güvenlik kameralarını da molotof bombası saklayanları bulmak için incelemeye aldı. Polis inceleme yaparken öğrenciler de şaşkın gözlerle molotoflara baktı. 
Okulun bulunduğu mahallenin daha önce sık sık bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının korsan gösteri yaptığı yer olması nedeniyle molotofları onların sakladığı şüphesini oluşturuyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, molotoflara el konuldu. 

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Anahtar Kelimeler:
AdanaMolotofkokteyli
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