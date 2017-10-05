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Öğretmene, 13 yaşındaki kıza cinsel istismardan 14 yıl hapis

Bolu'da ilişki yaşadığı kadının 13 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan evli öğretmen İsmail S., 14 yıl 4 ay, 22 yaşındaki Emre G. ise 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Öğretmenin eşi, 2 kızı ve oğlu adliye önünde ağladı, fenalaşan eşe ambulansta müdahale edildi

Öğretmene, 13 yaşındaki kıza cinsel istismardan 14 yıl hapis

Bolu'da ilişki yaşadığı kadının 13 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan evli öğretmen İsmail S., 14 yıl 4 ay, 22 yaşındaki Emre G. ise 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Öğretmenin eşi, 2 kızı ve oğlu adliye önünde ağladı, fenalaşan eşe ambulansta müdahale edildi

05 Ekim 2017 Perşembe 14:28
Öğretmene, 13 yaşındaki kıza cinsel istismardan 14 yıl hapis
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ORTAOKULDA öğretmen olan evli 3 çocuk babası İsmail S., iddiaya göre kızının arkadaşının annesi G.B. ile tanışarak ilişki yaşamaya başladı. İsmail S., yaklaşık 6 ay süren ilişkilerinin ardından G.B.'den ayrıldı. G.B.'nin kızı K.Ö., İsmail S. ile mahallede oturan Emre G.'nin kendisine farklı zamanlarda cinsel istismarda bulunduğunu annesine söyledi. İsmail S. ile Emre G., kız ve annesinin şikayeti üzerine tutuklandı.
 
'PİŞMANIM, BİR HATAYDI YAPTIM' 
Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından yargılanan sanıklar, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Son sözleri sorulan sanıklardan Emre G. pişman olduğunu söyleyerek, "Bana mahkemenin bir şans vermesini istiyorum. Pişmanım, bir hataydı yaptım. Benim hayatım sizin elinizde. Bir daha karşınıza gelmeyeceğim. Takdir mahkemenin" dedi.
 
'KIZA BABALIK YAPTIM' 
Diğer sanık İsmail S. ise suçlamaları reddederek, "Ailevi sorunlarım nedeniyle evli olmama rağmen başka biriyle ilişki yaşadım. Böyle bir yanlışım oldu. Mağdurun annesi ile 6 aylık bir ilişki yaşadık. Kocası bırakıp gidince ortada kalmışlardı. Hallerine acımıştım. Benden şikayetçi olan kıza da babalık yaptım. İhtiyaçlarını giderdim. Bu süre zarfında maddi olarak da battım. Maddi durumumu düzeltmek için öğretmenliğin yanında başka işler de yaptım. Suçsuzum, kesinlikle cinsel istismarda bulunmadım" dedi.
 
ÖĞRETMENE 14 YIL 4 AY 
Mahkeme heyeti, Emre G.'ye 'Cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 12 yıl 6 ay hapis cezası verirken duruşmalardaki samimi söylemleri, iyi hali ve tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliye kararı verdi. Öğretmen İsmail S.'ye ise iki suçtan iyi hal indirimi de uygulanarak toplam 14 yıl 4 ay hapis cezası verildi. İsmail S'nin suçun niteliği nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verildi.
 
ADLİYE ÖNÜNDE AĞLADILAR
Kararın açıklanması ardından Emre G.'nin yakınları büyük sevinç yaşarken, İsmail S.'nin eşi, 2 kızı ve oğlu büyük üzüntü yaşadı. Salondan çıkan eş ve çocukları adliye önünde ağladı. Fenalık geçiren anne ve kızına sağlık ekipleri müdahale etti. Ambulansa alınan anne, kontrolden geçirildikten sonra çocuklarıyla adliyeden ayrıldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
BoluCinsel Istismar
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