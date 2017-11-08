Öğretmenden öğrencisine cinsel istismar

İDDİAYA göre, ilçedeki bir ortaokulda eğitim gören S.Ö, beden eğitimi öğretmeni C.G'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu arkadaşına anlattı.



Arkadaşının durumu anlatmasıyla olayı öğrenen aile, konuyu okul yönetimine bildirerek öğretmen hakkında şikayetçi oldu.

Okul yönetiminin polis ekiplerine haber vermesi üzerine öğretmen C.G. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Bu arada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.