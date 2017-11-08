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Öğretmenden öğrencisine cinsel istismar

Bir ortaokulda görev yapan öğretmen, 13 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

Öğretmenden öğrencisine cinsel istismar

Bir ortaokulda görev yapan öğretmen, 13 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

08 Kasım 2017 Çarşamba 19:41
Öğretmenden öğrencisine cinsel istismar
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İDDİAYA göre, ilçedeki bir ortaokulda eğitim gören S.Ö, beden eğitimi  öğretmeni C.G'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu arkadaşına anlattı.
 
Arkadaşının durumu anlatmasıyla olayı öğrenen aile, konuyu okul  yönetimine bildirerek öğretmen hakkında şikayetçi oldu.
Okul yönetiminin polis ekiplerine haber vermesi üzerine öğretmen C.G.  gözaltına alındı.
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretmen,  çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
 
Bu arada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de olayla ilgili inceleme  başlattığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
ÖğretmenCinsel Istismar
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