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Öğretmen dayağı kamerada! Diz çöktürüp evire çevire dövdü

Samsun'da lisede görev yapan kadın öğretmen, öğrencisini sınıfın ortasında evire çevire dövdü. Öğrenciler o anları cep telefonuyla görüntüledi, öğretmenle ilgili soruşturma açıldı

Öğretmen dayağı kamerada! Diz çöktürüp evire çevire dövdü

Samsun'da lisede görev yapan kadın öğretmen, öğrencisini sınıfın ortasında evire çevire dövdü. Öğrenciler o anları cep telefonuyla görüntüledi, öğretmenle ilgili soruşturma açıldı

27 Aralık 2017 Çarşamba 10:19
Öğretmen dayağı kamerada! Diz çöktürüp evire çevire dövdü
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SAMSUN'UN Tekkeköy ilçesinde bir lisede kadın öğretmenin öğrenciye sınıfta şiddet uygulaması diğer bir öğrenci tarafından anbean görüntülendi.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Ali-Emine Kahvecioğlu Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi 9/B sınıfında meydana geldi.

GEREKÇE DERSİ DİNLEMEMESİ

İddiaya göre, sınıf öğretmeni olan ve biyoloji ile sağlık derslerine giren kadın öğretmen S.K., dersini dinlemeyen 9. sınıf öğrencisi M.Ö.'yü aynı okulda başka bir sınıfa aldırdı. 1 hafta önce 9/B sınıfında derse giren S.K., sınıfında M.Ö.'yü görünce sinirlendi. Öğrenciyi yazı tahtasının önüne çekerek diz çöktüren öğretmen, "Sen neden benim sözümü dinlemiyorsun" diyerek ona peş peşe tokat atmaya başladı.

SAÇINDAN TUTTU, KAÇMASINI ÖNLEDİ

Hırsını alamayan öğretmen bu kez ayağa kalktı. Öğrencinin saçından tutarak bir yere kaçmasını önledi. Savunmasız kalan öğrenci yediği dayakla kaldı. Ancak M.Y. isimli bir öğrenci bu ana kayıtsız kalmadı. Hemen cep telefonuna sarıldı. Öğretmeni arkadaşını döverken bu anları kaydetti.

MÜDÜR, VELİYİ TEHDİT ETMİŞ

M. Y.'de bulunan dayak görüntüleri bilinmeyen bir şekilde yayıldı. Videonun yayılmasının ardından M. Y.'nin babası O. Y., okul müdürü ile görüşmek üzere okula gitti. M. Y.'nin babası O. Y., okul müdürünün görüntülerin silinmemesi halinde M. Y.'nin okuldan atılabileceğini söylediğini iddia etti.

SORUŞTURMA AÇILDI

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kadın öğretmen S.K. hakkında soruşturma başlatıldı.

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