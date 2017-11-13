Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108732
ALTIN
159.514
DOLAR
3.8795
STERLİN
5.0713
EURO
4.5188
Spor salonuna gidenlerin yüzde 60'ı seks düşünüyor
Spor salonuna gidenlerin yüzde 60'ı...
Kireçlenmede tedavi yöntemi: 'Kök Hücre'
Kireçlenmede tedavi yöntemi: 'Kök Hücre'
Balonla zayıflama dönemi
Balonla zayıflama dönemi
banner468

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Öğretmen atamaları için bekleyişini sürdüren binlerce öğretmen adayı, büyük heyecanla yapılan açıklamaları ve gelişmeleri takip ediyor. Peki öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte Bakan İsmet Yılmaz'dan öğretmen alımı açıklaması

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Öğretmen atamaları için bekleyişini sürdüren binlerce öğretmen adayı, büyük heyecanla yapılan açıklamaları ve gelişmeleri takip ediyor. Peki öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte Bakan İsmet Yılmaz'dan öğretmen alımı açıklaması

13 Kasım 2017 Pazartesi 13:20
Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
banner404

FARKLI branşlarda öğretmen olan ancak atama bekleyen binlerce öğretmen, büyük heyecanla öğretmen ataması için yapılacak olan açıklamaları takip ediyor. İnternet üzerinde sık sık "Öğretmen atamaları ne zaman?" aramasını yapan öğretmenler, müjdeli haberi bekliyor. Peki öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte 20 bin öğretmen ataması hakkında gelişmeler...

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?
Geçtiğimiz günlerde yeni liseye geçiş sistemi için açıklamalar yapan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, öğretmen alımıyla ilgili sorulan bir soru üzerine atama bekleyen öğretmenleri heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

Bakan Yılmaz, öğretmen ataması ile ilgili yaptığı açıklamada; "20 bine yakın öğretmenin alımı için Şubat'ta bir duyuru yapıyoruz. Muhtemelen Mayıs'ta sınavlarını yaparız, Haziran - Temmuz'da da atamasını gerçekleştiririz. Öğrenci sayısını indiremezsiniz, o halde öğretmen sayısını artırmamız lazım. Öğretmen yaş ortalamamız 40 yaşın altında. Genç olan öğretmenin hizmet içi eğitim ihtiyacı da biraz daha fazla deniyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Biz önümüzdeki yıl 20 bine yakın öğretmen alacağız. Son rakamı Maliye Bakanımız ve Çalışma Bakanımız ile bir araya geleceğiz. 20 bin öğretmen alımı için Şubat'ta duyuru yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Yılmaz'ın yaptığı açıklamanın ardından binlerce öğretmen adayı yapılacak atamaların tarihini beklemeye başladı. Şubat ayında yapılacak duyuruyla birlikte 20 bin öğretmen alımı resmen başlamış olacak.


 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 13.11.2017 13:30
Anahtar Kelimeler:
20 Bin öğretmen Atamasıİsmet YılmazÖğretmen Atamaları 2017Öğretmen Atamaları TarihiÖğretmen Atamaları Ne Zamanöğretmen Atamaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hafta sonu 99 kaçak göçmen yakalandı
Hafta sonu 99 kaçak göçmen yakalandı
Jandarma memur alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvurular ne zaman bitecek?
Jandarma memur alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvurular ne zaman bitecek?
Mayın patlaması sonucunda 1 asker yaralandı
Mayın patlaması sonucunda 1 asker yaralandı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim