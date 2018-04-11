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Öğretim görevlisi ile yüksek lisans öğrencisi kız ölü bulundu

Nevşehir'in Çardak köyünde, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğretim görevlisi ile Yüksek Lisans öğrencisi ölü bulundu

Öğretim görevlisi ile yüksek lisans öğrencisi kız ölü bulundu

Nevşehir'in Çardak köyünde, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğretim görevlisi ile Yüksek Lisans öğrencisi ölü bulundu

11 Nisan 2018 Çarşamba 12:04
Öğretim görevlisi ile yüksek lisans öğrencisi kız ölü bulundu
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NEVŞEHİR'İN Çardak köyünde öğretim görevlisi ile Yüksek Lisans öğrencisi ölü bulundu.

ÇİFTÇİLER KÖYDE HAREKETSİZ YATAN 2 KİŞİ BULDU
Nevşehir'in Çardak köyünde çiftçiler hareketsiz yatan iki kişi bulunca 112 ekiplerine haber verdi. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen 112 görevlileri iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

BİRİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DİĞERİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ
 Jandarma ölenlerden birinin Öğretim görevlisi Doç. Dr. Sadettin Baştürk ve Yüksek Lisans Öğrencisi Kübra Yılmaz olduğunu belirledi. Yapılan incelemeler sonrasında cesetler morga kaldırılırken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı. Olayın ardından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü açıklama yaptı.

"KİŞİSEL SAYILABİLECEK OLAYDIR, ÜNİVERSİTEMİZ ZARAR GÖRMEMELİ"
"Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünce yaşanan elim olay üzerine idari soruşturma başlatılmıştır.

11 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen elim olay sonucu hayatını kaybeden üniversitemiz mensupları S.B. ve K.Y.'nin vefatının ardından rektörlüğümüzce idari soruşturma başlatılmıştır.
Kamuoyuna ifade etmek isteriz ki, üniversitemiz çağdaş ilkeler doğrultusunda, evrensel eğitim kurumu anlayışıyla hareket etmektedir. Kişisel ve münferit sayılabilecek bu elim hadiselerin bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif alandaki başarılarla söz ettiren üniversitemizin kurumsal kimliğine zarar vermemesi gerektiğini altını çizmek isteriz.
Bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması temennisiyle, vefat edenlerin aileleri başta olmak üzere, tüm üniversitemiz mensuplarına başsağlığı ve sabır dileriz."

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Anahtar Kelimeler:
NevşehirçardakSadettin Baştürk
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