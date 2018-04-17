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Öğrencisini taciz edip not yükselten öğretmenin cezası belli oldu!

İstanbul Bayrampaşa'daki ilköğretim okulunda, 12 yaşındaki öğrencini yardım bahanesiyle taciz edip not yükselten öğretmen, 22 yıl 96 ay hapis cezasına çarptırıldı

Öğrencisini taciz edip not yükselten öğretmenin cezası belli oldu!

İstanbul Bayrampaşa'daki ilköğretim okulunda, 12 yaşındaki öğrencini yardım bahanesiyle taciz edip not yükselten öğretmen, 22 yıl 96 ay hapis cezasına çarptırıldı

17 Nisan 2018 Salı 09:31
Öğrencisini taciz edip not yükselten öğretmenin cezası belli oldu!
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İSTANBUL Bayrampaşa'da 12 yaşındaki kız öğrencisine cinsel tacizlerde bulunan Türkçe öğretmeni Kemal D.'ye, 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

YARDIM BAHANESİYLE TACİZ ETTİ

İstanbul Bayrampaşa'da geçen yıl, 12 yaşındaki kız öğrencisini taciz ettiği iddia edilen Türkçe öğretmeni Kemal D. hakkında soruşturma başlatıldı. Kemal D. tutuklandı. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mağdurenin ve bir arkadaşının ortak sınava girdiği, bu sırada arka sırada oturan mağdurenin öğretmeni tarafından yardım bahanesiyle cinsel istismara uğradığı anlatıldı.

ÖN SIRADA OTURAN ÖĞRENCİNİN İFADESİ

Ön sırada oturan öğrenci de ifadesinde daha önce Kemal D.'nin mağdur öğrenciye yönelik cinsel tacizlerini bildiği için ara ara kalemi yere atarak onlara baktığını ve bu sırada cinsel istismarı gördüğünü söyledi. Tanık öğrenci sınavdan kendisinin 70 aldığını, mağdur öğrencinin ise 100 aldığını, bunun mağdur öğrenciye yardım etmesinden dolayı olduğunu belirtti.

22 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

İddiaları reddeden Kemal D. 'cebir ve şiddet kullanarak çocuğun cinsel istismarı' suçlamalarıyla 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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İstanbulBayrampaşa
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