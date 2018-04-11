Öğrencilerin otostopla bindiği kamyon devrildi: 1 ölü 3 yaralı

ANTALYA Demre- Finike karayolu Beymelek Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda Murat Karaağaç, yüklediği sebzeyi Ankara'ya götürmek üzere kamyonla yola çıktı. Karaağaç, otostop çeken Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri Emirhan Turhan (23), Kerem Han Akbulak (20) ve Selver Sakartepe'yi (21) alarak yoluna devam etti. Beymelek Balık Burnu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yoldan çıkıp sazlıklara devrildi.
BİR KIZ ÖĞRENCİ ÖLDÜ, 2'Sİ ÖĞRENCİ 3 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Selver Sakartepe kurtarılamadı. Ağır yaralanan Emirhan Turhan ambulansla Finike Devlet Hastanesine kaldırılırken, hafif yaralı sürücü Hasan Karaağaç ile Kerem Han Akbulak ayakta tedavi edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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