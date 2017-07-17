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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Öğrencileri taşıyan araç devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Kabalar Köyünde TEOG tercihini yapmak için okula gelen öğrencilerin bulunduğu patpat adı verilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetti, 2'si öğrenci 5 kişide yaralandı

Öğrencileri taşıyan araç devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Kabalar Köyünde TEOG tercihini yapmak için okula gelen öğrencilerin bulunduğu patpat adı verilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetti, 2'si öğrenci 5 kişide yaralandı

17 Temmuz 2017 Pazartesi 17:16
Öğrencileri taşıyan araç devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Küre'nin Güllüce ve Topçu Köyünde ikamet eden öğrenciler, velileri ile birlikte TEOG tercihlerini yapmak üzere İnebolu'nun Kabalar İlköğretim Okulu'na hareket ettiler. Naim Çakal (41) yönetimindeki patpat adı verilen tarım aracına binen öğrenciler ve velileri, Kabalar Köyüne geldikleri esnada freninin boşalması nedeniyle yoldan çıkarak devrildi. Devrilen aracın altında kalan Güllüce Köyü Muhtarı Cemil Aksoy'nun kızı 14 yaşındaki Aysel Aksoy, olay yerinde hayatını kaybetti. Patpat aracında bulunan 14 yaşlarındaki Sinem Karagöz ve Nursel Aksoy, Selma Aksoy (38), Ali Aksoy (62) ile sürücü Naim Çakal (41) ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılardan iki tanesi Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
KastamonuİneboluÖğrencileri Taşıyan Araç
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