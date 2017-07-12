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Öğrencilere TEOG ödülü

Ordu’da Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

Öğrencilere TEOG ödülü

Ordu’da Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:06
Öğrencilere TEOG ödülü
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ORDU Büyükşehir Belediyesi, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında başarılı olan öğrencilere bisiklet ve kask hediye etti. Ordu Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törende, 19 ilçede TEOG’da dereceye giren 57 öğrenciye bisiklet ve kask hediye edildi.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, törende yaptığı konuşmada ilçelerinde ilk üçe giren öğrencilere bisiklet hediye ettiklerinin ve amaçlarının gençleri başarıya teşvik etmek olduğunun altını çizdi. Yılmaz, “Öğrencilerimizin bisiklet kullanarak özgüven duygularını geliştirmek, ruh ve beden sağlıklarına fayda sağlamak amacıyla böyle bir ödüllendirme yoluna gittik. Gençlerimizin ses, hava ve doğa kirliliği yaratmadan çevreye olan duyarlılıklarının gelişmesine katkıda bulunuyoruz. Bilindiği üzere Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerimizde hayata geçirdiğimiz ‘Akıllı Bisiklet Uygulaması’ ile ulaşımda yeni bir dönem başlattık. İlimiz, eşsiz manzaraya sahip sahil şeridimizde yaygınlaşmaya başlayan bisiklet kullanımının en yoğun olduğu bölgelerden biri hâline gelecek” dedi.
19 ilçenin her birinden 3’er öğrencinin başarısının sıralandığı TEOG sonuçlarına göre Ordu birincisi, ikincisi ve üçüncüsü belirlendi. 57 öğrenci arasından 499.91 puanla Altınordu ilçesinden Zümre İlayda Maytalman il birincisi, 498.516 puanla İpek Çalış il ikincisi ve Çaybaşı ilçesinden Emine Gül Demirci ise 498.48 puanla il üçüncüsü oldu.
Yapılan konuşmaların ardından, protokol tarafından tebrik edilen öğrencilere bisikletleri takdim edildi. Düzenlenen törene Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Civelek, protokol üyeleri, TEOG’da dereceye giren öğrenciler, aileleri ve çok sayıda davetli katıldı. 

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Son Güncelleme: 12.07.2017 17:18
Anahtar Kelimeler:
Temel Eğitimden OrtaöğretimeTEOG
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