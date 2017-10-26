Öğrenci servisinin 13 yaşındaki sürücüsü yakalandı

EDİNİLEN bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Ayanlar ve İnanlı kırsal mahalleleri arasında uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, bir öğrenci servisi ni durdurdu. İçerisinde 10 öğrencinin bulunduğu serviste inceleme yapan jandarma, O.S.Y. isimli sürücünün 13 yaşında olduğunu belirledi. Öğrencileri indirip başka bir araçla okula gönderen jandarma ekipleri, araç sahibi M.Y.’ye para cezası kesti.

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