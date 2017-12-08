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Öğrenci servisi şoförüne 'cinsel istismar'dan 39 yıl hapis talebi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, S.A. (13) isimli ortaokul öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan öğrenci servisi şoförü A.G. (48) hakkında savcı, mütalaasında 39 yıl hapis cezası talep etti

Öğrenci servisi şoförüne 'cinsel istismar'dan 39 yıl hapis talebi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, S.A. (13) isimli ortaokul öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan öğrenci servisi şoförü A.G. (48) hakkında savcı, mütalaasında 39 yıl hapis cezası talep etti

08 Aralık 2017 Cuma 16:39
Öğrenci servisi şoförüne 'cinsel istismar'dan 39 yıl hapis talebi
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ÖĞRENCİ servisi şoförü A.G., bir ortaokulda eğitim gören S.A. ile sosyal medya üzerinden görüşmeye başladı. A.G., iddiaya göre, 2016 yılının Haziran ile Aralık ayları arasında S.A.'ya cinsel istismarda bulundu. Olayı öğrenen S.A.'nın ağabeyinin, karakola gidip, şikayetçi olmasıyla A.G., gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen A.G., tutuklandı. A.G. hakkında, 'cinsel istismar' ve 'kişi hürriyetini yoksun kılma' suçlarından dava açıldı.
Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık A.G., mağdur S.A.'nın yakınları ve avukatları katıldı. A.G.'nin sosyal medya üzerinden S.A. ile cinsel içerikli mesajlaştığı, ayrıca cinsel organının fotoğrafını çekip, küçük kıza gönderdiği bilgisi mahkeme dosyasına delil olarak girdi. S.A.'nın, A.G. ile biri okulun arka tarafında ve diğerleri evinde olmak üzere 10 kez cinsel ilişki yaşadıklarını söylediği savcılık ifadesi de mahkemede okundu.
 
Cumhuriyet savcısı, daha önceki duruşmada suçlamaları kabul etmeyen A.G. hakkında, mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı, 'zincirleme olarak birden fazla cinsel istismar' ve 'nitelikli olarak kişi hürriyetini yoksun kılma' suçlarından sanığın 39 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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Anahtar Kelimeler:
ZonguldakÇaycumaCinsel Istismar
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