Öğrenci servisi kaza yaptı: 16 yaralı

MEHMET Ali Çelik idaresindeki 38 BR 668 plakalı öğrenci servisi, Boyaklı Mahallesi'ndeki kavşakta, Selma Gök'ün kullandığı 47 PD 808 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile 11'i öğrenci 14 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki vatandaşların da yardımıyla Kızıltepe ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
Ağır yaralanan 3 öğrenciden biri, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'a sevk edildi.
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