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Öğrenci servisi kaza yaptı: 16 yaralı

Mardin'in Derik ilçesinde, öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 11'i öğrenci 16 kişi yaralandı

Öğrenci servisi kaza yaptı: 16 yaralı

Mardin'in Derik ilçesinde, öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 11'i öğrenci 16 kişi yaralandı

10 Kasım 2017 Cuma 17:17
Öğrenci servisi kaza yaptı: 16 yaralı
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MEHMET Ali Çelik idaresindeki 38 BR 668 plakalı öğrenci servisi, Boyaklı Mahallesi'ndeki kavşakta, Selma Gök'ün kullandığı 47 PD 808 plakalı otomobille çarpıştı. 

Kazada, sürücüler ile 11'i öğrenci 14 kişi yaralandı.  Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki vatandaşların da yardımıyla Kızıltepe ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. 

Ağır yaralanan 3 öğrenciden biri, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'a sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
MardinDerikTrafik Kazası
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