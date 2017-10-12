Öğrenci servisi kamyona arkadan çarptı: 12 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesi Akabe yokuşunda meydana geldi. Şanlıurfa merkezden Suruç istikametine gitmekte olan 63 FM 251 plakalı servis minibüsü, pamuk yüklü 63 M 6707 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada servis minibüsünün şoförü ile 11 öğrenci yaralandı.Olay yerine giden ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilen yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada yaralananların staj gören lise öğrencileri olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.