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Öğrenci servisi kamyona arkadan çarptı: 12 yaralı

Şanlıurfa’da öğrenci servis minibüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu 2'si ağır 12 kişi yaralandı

Öğrenci servisi kamyona arkadan çarptı: 12 yaralı

Şanlıurfa’da öğrenci servis minibüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu 2'si ağır 12 kişi yaralandı

12 Ekim 2017 Perşembe 17:38
Öğrenci servisi kamyona arkadan çarptı: 12 yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesi Akabe yokuşunda meydana geldi. Şanlıurfa merkezden Suruç istikametine gitmekte olan 63 FM 251 plakalı servis minibüsü, pamuk yüklü 63 M 6707 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada servis minibüsünün şoförü ile 11 öğrenci yaralandı.Olay yerine giden ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilen yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada yaralananların staj gören lise öğrencileri olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaöğrenci Servisi
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