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Öğrenci servisi devrildi: 15 yaralı

Kozan ilçesinde ilk ve orta okul öğrencilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 15 öğrenci yaralandı

Öğrenci servisi devrildi: 15 yaralı

Kozan ilçesinde ilk ve orta okul öğrencilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 15 öğrenci yaralandı

09 Nisan 2018 Pazartesi 09:25
Öğrenci servisi devrildi: 15 yaralı
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ADANA'nın Kozan ilçesinde öğrencileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Cumhur Çetin'in kullandığı 01 RB 645 midibüs, Kozan-Feke karayolunun Derinesik mevkisinde devrildi. Kazada, midibüste bulunan 15 öğrenci yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk ve orta okul öğrencilerinin Durmuşlu Mahallesi'nden ilçe merkezindeki okullara gittiği öğrenildi.

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Kozan IlçesiMidibüsün Devrilmesi Sonucu
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