Öğrenci pansiyonunda yangın

MARDİN 'İN Artuklu ilçesine bağlı 13 Mart Mahallesinde bulunan Artuklu İmam Hatip Lisesi erkek öğrenci pansiyonu nda saat 21.00 sularında yangın çıktı. İlk incelemelere göre, elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangınla ilgili soruşturma sürüyor. Yangında öğrencilerin itfaiyeye erken haber vermesi sonucu can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangında panikle dışarı çıkan öğrenciler korktuklarını ifade ederken, itfaiye ekiplerinin yangına erken müdahalesi ile yangının binaya yayılmadan söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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