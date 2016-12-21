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Öğrenci evinde yangın: 1 yaralı

Malatya'da öğrenci evinde çıkan yangında bir öğrenci dumandan etkilendi

Öğrenci evinde yangın: 1 yaralı

Malatya'da öğrenci evinde çıkan yangında bir öğrenci dumandan etkilendi

21 Aralık 2016 Çarşamba 06:03
Öğrenci evinde yangın: 1 yaralı
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ÖĞRENCİLERİN sönmek üzere olan sobaya tiner dökmeleri sonucu çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle diğer binalara sıçramadan söndürüldü. 
Malatya’nın Battalgazi ilçesi Kernek Mahallesi, Sonsuz sokakta bulunan öğrenci evinde gece yarısı yangın çıktı. Hava sıcaklığının eksi 15 derecelerde olduğu belirtilen kentte soğuktan korunmak isteyen öğrenciler sobayı yaktı. Bir süre sonra sobanın sönmek üzere olduğunu fark eden öğrenciler tekrar yapmak için üzerine tiner dökünce, oda bir anda alev topuna döndü. Evde bulunan 3 öğrenci yangını söndürmek için uzun süre çaba sarpetti. Evden çıkan alevleri gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri içeride 3 öğrencinin olduğunu öğrendi. Eve giren itfaiye erleri öğrencileri alevlerin arasında çıkardı. Öğrencilerden, Yunus Emre Yılmaz dumandan zehirlendi. Olay yerinde hazır bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Yılmaz, ardından Malatya Devlet Hastanesine kaldırıldı. 2 öğrencinin ise durumunun iyi olduğu bildirildi. Yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 
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