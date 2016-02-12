Oğlunu ziyarete giderken kaza yaptı: 8 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Kızılcahamam'dan aldığı yolcuları Ankara'ya götüren Durmuş Şahin'in kullandığı 06 HAT 48 plakalı ticari taksi, Kazan girişi Kayı Kavşağı'nda Kazan istikametine dönmekte olan Mehmet Zülfü Selçuk'un kullandığı 26 FZ 228 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma savrulan araçlardan hafif ticari araç ters döndü. Kazada taksi sürücüsü Durmuş Şahin ile yolcular Murat Şentürk, eşi Esra ve oğlu Yusuf, hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Zülfü Selçuk, eşi Sabite, kızı Nafiye Yalçın ve torunu Meryem Yalçın yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazan İlçe Emniyet Müdürü Murat Sandar da kaza yerine gelerek, kurtarma çalışmalarını takip etti.
Kazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Esra Şentürk ve oğlu Yusuf ile Sabite Selçuk, Gazi ve Yenimahalle Devlet Hastanelerine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan ve ağlayan küçük Meryem'i ise yakınları susturmaya çalıştı.
Mehmet Zülfü Selçuk'un ailesi ile birlikte Eskişehir'den Kazan'daki bir okulda müdür yardımcısı olan oğlunu ziyarete gittiği öğrenildi.
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Son Güncelleme: 12.02.2016 16:27