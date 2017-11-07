Oğlunu öldüren babanın dehşete düşüren ifadesi ortaya çıktı

İSTANBUL önceki akşam inanılması güç bir vahşete sahne oldu. Eşi Neriman T.’yle ayrı yaşayan Nezir T., uzun süredir görmediği 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan’ı hafta sonu için anneannesinden aldı. Nezir T. pazar akşamı Neriman T.’yi arayarak, “Oğlunu öldürdüm, gel al” deyip telefonu kapattı. Polis evde bıçaklanarak öldürülmüş Yiğitcan’ın cansız bedenini buldu.

‘ÇILGINA DÖNDÜM’



Kaçıp, birkaç saat sonra da polise teslim olan cani yine aynı ‘Karım aldattı’ senaryosuyla kendini savundu: “Yiğitcan bana, ‘Baba tuvalete kalktığımda annemi biriyle çıplak gördüm’ dedi. Çılgına döndüm. Oğlumu öldürüp Neriman’ı arayıp çocuğu almasını söyledim.” Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı “kasten öldürmek” suçundan tutuklandı.



Gazete habertürk'ün haberine göre; zanlının 1.5 ay önce oğlunu öldürmek istediği, çocuğu polisin kurtardı. İddiaya göre Nezir T., 15 Eylül’de Yiğitcan’ı kaçırdı. Neriman T. polise haber verdi. Çocuğu almak için eve giden polise direnen Nezir T. kapıyı kilitleyerek doğalgazı açtı, “Yaklaşırsanız çocuğu öldürürüm’ diyerek tehdit savurmaya başladı. Bu sırada zanlının Neriman T.’ye oğlunun ağlarken kaydettiği sesi ve fotoğrafını da gönderdi. Kapıyı kırarak eve giren polis Yiğitcan’ı kurtardı. Ardından annenin başvurusu üzerine Nezir T.’yle ilgili uzaklaştırma kararı verildi.



Talihsiz çocuğun cansız bedenini Adli Tıp Kurumu’ndan dayısı Adem Deniz teslim aldı. Yeğeninin göz göre göre öldürüldüğünü belirten Deniz, şunları söyledi: “Olay açık açık geliyorum dedi. Tehdit ediyordu. Bir yıl önce cezaevinden çıktı. Kardeşimle evli olduğu günden bu yana hep şiddet vardı... Yiğitcan yanındayken kardeşimi arayıp ‘Oğlumla köprüden atlayacağız’ demiş. Yiğitcan bunu duyunca evden kaçıp yanıma geldi. Bunca olaya rağmen nasıl olduysa yine savcılık emriyle karşımıza çıktı.”



‘ELLERİM KIRILSAYDI’



Çocuğu önceki gün babasına teslim eden anneanne Selime D. ise çok üzgün olduğunu söyledi. Selime D., “Kendi ellerimle torunumu o caniye teslim ettim. Çok üzgünüm. Aklımdan çıkmıyor. Ellerim kırılsaydı da götürmeseydim” dedi.



Öte yandan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın da 2 yıldır Nezir T.’den ayrı yaşayan anneye ve çocuğuna ekonomik destek verdiği ortaya çıktı.