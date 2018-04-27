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Oğlunu kaybedince bunalıma girdi, önce karısını sonra kendini vurdu

Ümraniye'de oğlunu kaybettikten sonra bunalıma giren adam, önce boşanmak isteyen karısını sonra kendini vurdu

Oğlunu kaybedince bunalıma girdi, önce karısını sonra kendini vurdu

Ümraniye'de oğlunu kaybettikten sonra bunalıma giren adam, önce boşanmak isteyen karısını sonra kendini vurdu

27 Nisan 2018 Cuma 16:56
Oğlunu kaybedince bunalıma girdi, önce karısını sonra kendini vurdu
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 İSTANBUL Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde meydana gelen olayda, oğlunu kaybettikten sonra psikolojik sorunlar yaşayan Özcan Yıldız, eşiyle birlikte çalıştığı yerde cinnet getirdi. Boşanmak istediğini söyleyen eşi Dilek Yıldız'ı silahla vuran şahıs ardından intihar etti.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa süre sürede olay yeri gelen ekipler ağır yaralı Dilek Yıldız'ı ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Özcan Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

''DAHA ÖNCE DE İNTİHARA TEŞEBBÜS ETMİŞTİ''

Olay yeri inceleme ekipleri işyerine gelerek çalışma yaptı. Çevredeki vatandaşlar "Kendilerini çok iyi tanırım. Buranın eskilerinden. Tartışmışlar herhalde. Önce eşini vuruyor sonra kendi intihar ediyor. Temizlik şirketleri vardı. Geçen sene çocuklarını kaybetmişti. Daha önce de intihara teşebbüs etmişti" diye konuştu. Başka bir esnaf ise "26 yıldır esnafım. Tek oğlu vardı. Hayatını kaybedince bunalıma girdi. Eşini vurduktan sonra kafasına sıkmış" diye konuştu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
ÜmraniyeBunalımBoşanma
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