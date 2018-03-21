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Günlük Burç Yorumu - 21 Mart 2018 Çarşamba
21 Mart Günlük Burç Yorumu

Oğlu PKK, kendi trafik terörüne kurban gitti

Mersin'in Anamur ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün çarptığı şehit annesi olay yerinde hayatını kaybetti. Talihsiz kadının oğlunun 1994'de Tunceli'de şehit düştüğü ortaya çıktı

Oğlu PKK, kendi trafik terörüne kurban gitti

Mersin'in Anamur ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün çarptığı şehit annesi olay yerinde hayatını kaybetti. Talihsiz kadının oğlunun 1994'de Tunceli'de şehit düştüğü ortaya çıktı

21 Mart 2018 Çarşamba 13:52
Oğlu PKK, kendi trafik terörüne kurban gitti
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MERSİN'İN Anamur ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün çarptığı şehit annesi hayatını kaybetti.

OĞLU 1994'DE, TUNCELİ'DE ŞEHİT DÜŞMÜŞ
Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen kazada, kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Dağ'a (69) çarptı. Kazada ağır yaralanıp kanlar içerisinde kalan yaşlı kadın, olay yerine çağrılan ambulansla Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı. 1994 yılında Tunceli'de bölücü örgüt mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Er Davut Dağ'ın annesi olduğu anlaşılan Havva Dağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
POLİS ÇARPIP KAÇAN VİCDANSIZI ARIYOR
Yaşlı kadının ölümüne neden olan motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri, şehit annesine çarptıktan sonra motosikletini olay yerinde bırakıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
MersinAnamurPKKTrafikTerör
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