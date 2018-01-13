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Oğlu 8. kattan düştü, baba ayakkabılarının başında çaresizce ağladı

Adana'da dengesini kaybedip 8'inci kattan düşen genç, hayatını kaybetti. Sinir krizi geçiren baba, oğlunun ayakkabıları başında çaresizce ağladı

Oğlu 8. kattan düştü, baba ayakkabılarının başında çaresizce ağladı

Adana'da dengesini kaybedip 8'inci kattan düşen genç, hayatını kaybetti. Sinir krizi geçiren baba, oğlunun ayakkabıları başında çaresizce ağladı

13 Ocak 2018 Cumartesi 09:08
Oğlu 8. kattan düştü, baba ayakkabılarının başında çaresizce ağladı
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ADANA'DA dengesini kaybedip 8'inci kattan düşen bir kişi hayatını kaybetti. Ölen şahsın babası sinir krizi geçirdi.

DENGESİNİ KAYBEDİP 8. KATTAN DÜŞTÜ

Olay, Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi Anadolu Lisesi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki Önder Sarıyıldız, evinin balkonuna çıktı. Daha sonra dengesini kaybeden Sarıyıldız 8'inci kattan aşağı düştü.

VATANDAŞLAR SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERDİ

Durumu gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sarıyıldız'ı hastaneye kaldırdı. Ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen şahıs kurtarılamadı.

BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Şahsın babası ise olay yerinde gözyaşları içinde sinir krizi geçirirken komşuları tarafından güçlükle sakinleştirdi. Oğlunun ayakkabıları başında çaresizce ağladı. Sarıyıldız'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

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