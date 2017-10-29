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Öğle yemeği zehir oldu! 40'tan fazla işçi hastanede

Elazığ'da hastane inşaatında çalışan 40'tan fazla işçi yedikleri öğle yemeğinden zehirlenerek hastaneye kaldırıld

Öğle yemeği zehir oldu! 40'tan fazla işçi hastanede

Elazığ'da hastane inşaatında çalışan 40'tan fazla işçi yedikleri öğle yemeğinden zehirlenerek hastaneye kaldırıld

29 Ekim 2017 Pazar 07:04
Öğle yemeği zehir oldu! 40'tan fazla işçi hastanede
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ELAZIĞ'DA yapımı devam eden hastane inşaatında çalışan 40'tan fazla işçi, yedikleri öğle yemeği sonrası gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırdı.

İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Şehir hastanesi inşaatında çalışan işçiler, öğle yemeğinde yedikleri tavuktan zehirlendi. Yemek sonrası 40'tan fazla işçi mide bulantısı ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesi ile Eğitim Araştırma ile  Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan işçiler tedavi altına alındı.

İŞÇİLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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