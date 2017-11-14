Öfkeli koca eşi ve çocuğunu bıçakladı

EDİNİLEN bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi Sepetçioğlu Sokak'ta bir ikamette meydana gelen olayda H.M., tartıştığı eşini ve daha sonra da erkek çocuğunu bıçaklayarak evden ayrıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan anne ve oğlu tedavi altına alınırken, polis ekipleri evde inceleme yaptı. Suç aletini ele geçiren ekipler, H.M.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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