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Öfkeli koca dehşet saçtı

Aydın'ın Didim ilçesinde, eşinin kendisinden ayrılmasına tahammül edemeyen ve barışma teklifi kabul görmeyen öfkeli koca, önce eşini, sonra da eşinin evinde kaldığı kadını öldürerek olay yerinden kaçtı

Öfkeli koca dehşet saçtı

Aydın'ın Didim ilçesinde, eşinin kendisinden ayrılmasına tahammül edemeyen ve barışma teklifi kabul görmeyen öfkeli koca, önce eşini, sonra da eşinin evinde kaldığı kadını öldürerek olay yerinden kaçtı

09 Ekim 2016 Pazar 13:05
Öfkeli koca dehşet saçtı
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EDİNİLEN bilgiye göre olay, dün gece geç saatlerde Efeler Mahallesi Kavala Caddesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Bir süre önce eşiyle tartışmasının ardından evden ayrılan bir çocuk annesi Senem Zeybek (22), tanıdığı Saniye Özdemir’in yanına yerleşti. Olay gecesi Senem Zeybek’in eşi Nazmi Zeybek barışmak için Saniye Özdemir’in evine geldi. Eşi barışma teklifini kabul etmeyince Nazmi Zeybek, pompalı tüfekle ateş ederek eşi Senem Zeybek ve Saniye Özdemir’i öldürüp, olay yerinden kaçtı.
Silah seslerini duyan site sakinleri durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede iki kadının da hayatını kaybettiğini belirlerken, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı. Emniyet güçleri olayı Nazmi Zeybek’in işlediğini tespit ederken, şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Cumhuriyet Savcılığı'nın incelemesinin ardından iki kadının cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 
 
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Öfkeli Koca Dehşet SaçtıAydınDidimSenem ZeybekSaniye Özdemir
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