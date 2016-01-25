Odunlukta kendini astı

RIDVAN Güse, Hacılar Mahallesi’ndeki evinin arkasında bulunan odunlukta yakınları tarafından tavanda asılı bulundu. Haber verilmesiyle gelen 112 Acil Servis ekibinin yaptığı kontrolde Rıdvan Güse’nin öldüğü belirlendi. Yakınları, Rıdvan Güse’nin herhangi bir sorunu bulunmadığını söyledi. Rıdvan Güse’nin cesedi, yapılan incelemeden sonra Gümüşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İntiharla ilgili soruşturma başlatıldı.