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Odun yüklü kamyon şarampole uçtu: 1 ölü 1 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi TEM otoyolunda odun yüklü kamyonun şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı

Odun yüklü kamyon şarampole uçtu: 1 ölü 1 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi TEM otoyolunda odun yüklü kamyonun şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı

19 Ekim 2017 Perşembe 07:42
Odun yüklü kamyon şarampole uçtu: 1 ölü 1 yaralı
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KAZA 03.00 sıralarında TEM Otoyolu Kartepe kesimi Maşukiye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zonguldak’tan yüklediği odunları İstanbul istikametine götüren Yücel Bostan(24) idaresindeki 67 NY 738 plakalı kamyon, Maşukiye mevkiinde bir anda kontrolden çıktı. Bariyerleri parçalayan odun yüklü kamyon, yol kenarındaki ağaçlık alana uçarak ters döndü. Kazada sürücü Karabostan ve yanındaki Mehmet Karakaş, araç içinde sıkıştı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan 2 kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede sürücü Yücel Karabostan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Mehmet Karakaş ise ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada olay yerinde yapılan incelemenin ardından ölen sürücünün cesedi, İzmit Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. 

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Anahtar Kelimeler:
KocaeliKartepeYücel Bostan
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