Odun yüklü kamyon devrildi

EDİNİLEN bilgiye göre, Karapınar mahallesi Türkiye Petrolleri Kavşağında H.Y. yönetimindeki 02 HN 269 plakalı odun yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kamyonda bulunan odunlar yola savruldu. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, kaza sonrasında yola savrulan odunlar toplandı. Daha sonra kamyon kaza yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

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