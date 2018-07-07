ODTÜ Mezuniyet Töreni 2018 - Pankartlar

ORTA DoğU Teknik Üniversitesinin 2017-2018 mezuniyet töreninde öğrenciler önceki yıllarda olduğu gibi hazırladıkları pankartlarla güne damga vurdu. Yine ODTÜ Mezuniyet Töreni, Yine Orantısız Zeka! İşte En İyi 25+ Pankart...
"TRT'Yİ DIŞARI ALABİLİR MİYİZ"
24 Haziran seçimlerini temel konu olarak ele alan öğrenciler, Muharrem İnce'nin TRT için yaptığı "TRT'yi dışarı alabilir miyiz?" çıkışını pankartlarına taşıdı.
Bazı öğrencilerin ellerinde taşıdığı LGBT bayrakları da sosyal medya takipçilerinin gözünden kaçmadı.
ELLERİMİZ, AKLIMIZA GELENLERİ YAZABİLECEK KADAR ÖZGÜR DEĞİL
81 MİLYONUN KİMYA MÜHENDİSİ OLMAYA GELİYORUZ
HAYVANA ŞİDDET KABAHAT DEĞİL SUÇTUR
öyle bir ağlasam
öyle bir ağlasam çocuklar
size hiç gözyaşı kalmasa.
öyle bir aç kalsam
öyle bir aç kalsam çocuklar
size hiç açlık kalmasa.
öyle bir ölsem
öyle bir ölsem çocuklar
size hiç ölüm kalmasa.
ANADOLU AJANSI VERİLERİNE GÖRE 5.00 İLE MEZUNUZ
HOCAM CE2023 KIRAATHANE DESİGN BU DÖNEM AÇILACAK MI?
BİZ GÖKÇEK'E ÇALIŞMIŞTIK, MÜFREDATTAN KALDIRILDI
BİZİM DİPLOMALAR 2. TURA KALDI. 2. TURA KESİN ALIRIZ
- ORTALAMAM DOLARDAN YÜKSEK
-ENFLASYON DURAĞAN
-İŞSİZLİK ORANI DÜŞÜŞTE
İYİ BAYRAMLAR ODTÜ
İKİ ŞEY SONSUZDUR: OHAL VE EVREN.
FAKAT İKİNCİSİNDEN EMİN DEĞİLİM
ÇOK ŞEY SÖYLEMEK İSTİYORUZ AMA PANKARTLARA EL KOYUYORLAR...
YeterİNCE bekledik #yürüönümüzden
İÇİMDE BİR ÇOCUK TEDİRGİN
HEPİNİZ HOŞGELDİNİZ. TRT'Yİ DIŞARI ALABİLİR MİYİZ?
DEVLET OLARAK HAYVANLARIN KONUŞMADIĞI DİL, ÇOCUKLARIN ÇIKARMADIĞI SES OLMAK ZORUNDAYIZ #CAYDIRICIYASALARÇIKARILSIN
KIRAATHANELERDE SPACE KEK DAĞITACAKSANIZ BİZ DE GELİYORUZ
VİKİPEDİ #WEMİSSTURKEY
GÖKLERDEN GELEN BİR KRİZ VARDIR
ADAM YERİNE KONMAK İSTEMİYORUZ
MEMLEKETTE HER ŞEY GÜZEL GİTTİĞİ İÇİN YAZACAK BİR ŞEY BULAMADIK
PROMPTER TÖRENE YETİŞEMEDİ
RAKIYA GELEN ZAM(LAR) SAYESİNDE TÜM MİLLET DİSTİLLASYON BİLİR OLDU
SEKİZ YAŞINDA BİR KIZIM, BÜYÜMEZ ÖLÜ ÇOCUKLAR
ÇOCUKLAR ÖLDÜRÜLMESİN, ŞEKER DE YİYEBİLSİNLER
FİZİĞİ KADIN BEDENLERİNDE ARAMAYIN!
JÜRİLERİMİZİ YAYINLAMAYAN ONEDIO'YU DIŞARI ALABİLİR MİYİZ LÜTFEN?
BU BÖYLE YARIM KALMAYACAK...
BİZ OKURKEN 78399 ÇOCUK KAYBOLDU...
"VALLA BİZ DE BİLMİYORUZ YILDIZ ABLA"