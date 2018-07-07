ORTA Doğu Teknik Üniversitesinin (ODTÜ) mezuniyet töreninde taşınan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren pankarta ilişkin soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ODTÜ'de dün yapılan diploma töreni sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren pankartı taşıyan kişiler hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.
Soruşturma çerçevesinde 3 kişi gözaltına alındı.
ODTÜ'deki pankarta 3 gözaltı
ODTÜ'deki mezuniyet töreninde taşınan pankarta ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan açılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı
ORTA Doğu Teknik Üniversitesinin (ODTÜ) mezuniyet töreninde taşınan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren pankarta ilişkin soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.
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