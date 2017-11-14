Ödevini mendil satarken yapıyor

ÜLKEDEKİ iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Afgan ailenin 11 yaşındaki çocukları Sebur Seburi, ailesine katkı sağlamak amacıyla mendil sattığı sokaklarda ders çalışıp ödevini yapıyor.

Karabük'te bir alışveriş merkezinin yanındaki merdivenlerde yere koyduğu kartonun üzerinde kağıt mendil satan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu öğrencisi Seburi, aynı zamanda ödevlerini de yapmaya çalışıyor.

Bir kardeşi daha olduğunu ve evin geçimine katkıda bulunduğunu anlatan Seburi, babası Türkmen olduğu için Türkçe konuşabildiğini aktardı.

Seburi, 3 ay önce Afganistan'dan geldiklerini belirterek, "3 aydır Türkiye'deyim. Okula gidiyorum. Okuldan geliyorum hem mendil satıyorum, hem ders çalışıyorum. 40-50 lira kazanıyorum, anneme veriyorum." dedi.