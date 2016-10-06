O terörist tutuklandı

VAN Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İlimiz Başkale ilçesi Tahılköy Mahallesi kırsalında 06.10.2016 günü icra edilen ’Şehit Jandarma Onbaşı Murat Özçelebi Operasyonu’nda 1 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği ele geçirilmiştir. Ayrıca bölgede tespit edilen 4 sığınakta çok miktarda giyim ve yaşam malzemesi ile tüp ele geçirilmiştir" denildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.