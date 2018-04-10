Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Türk öğrenciler üretti! Uzaktan kontrol edilebiliyor, kendi başına eve dönüyor
Türk Öğrenciler Üretti! Uzaktan Kontrol...
Güvenli uyku için doğru "Uyku Arkadaş"ını seçin!
Güvenli Uyku İçin Doğru
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 10 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 10 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...

O sebebten rapor aldı! İşten çıkarıldı

Severek takip ettiği televizyon dizisinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen işçinin aldığı sağlık raporu başına dert oldu. Sırf dizi izlemek için rapor aldığı iddia edilen işçi, tazminatsız olarak kapı önüne konuldu.

O sebebten rapor aldı! İşten çıkarıldı

Severek takip ettiği televizyon dizisinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen işçinin aldığı sağlık raporu başına dert oldu. Sırf dizi izlemek için rapor aldığı iddia edilen işçi, tazminatsız olarak kapı önüne konuldu.

10 Nisan 2018 Salı 09:29
O sebebten rapor aldı! İşten çıkarıldı
banner404

ÇALIŞTIĞI işyerinde herhangi bir sağlık problemi olmamasına rağmen sırf yıllardır takip ettiği dizinin yeni bölümünü izlemek için sağlık raporu aldığı iddia edilen işçi, işten kovuldu. Kıdem ve ihbar tazminatını alamadan işten atılan işçi, 3. İş Mahkemesi'nin kapısını çaldı. Açılan alacak davasında savunma yapan davalı işveren, davacı işçinin iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini beyanla davanın reddini talep etti. Mahkemenin davayı reddetmesiyle sarsılan işçi, kararı temyiz etti. 


Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay, sık sık rapor aldığı tespit edilen işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesi gerektiğine hükmetti. Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:

"Somut olayda, davacı hasta olduğu için rapor aldığını, ancak rapor almasından dolayı iş akdinin haksız nedenle fesh edildiğini iddia etmiştir. Davalı ise davacının sık sık uzun süreli raporlar aldığını ve bu durumun iş yerinde sorunlara neden olduğunu, ancak son aldığı raporda hafta tatili gününün değiştirilmemesi halinde izlemek istediği diziyi izleyemeyecek olması nedeni ile rapor alacağını beyan ettiğini ve ertesi gün rapor aldığını söylemiştir. İşçinin rapor almadan önce sağlıklı olduğunu bu davranışının iyi niyet kurallarına ve işverene sadakat borcuna aykırı bir davranış olması sebebi ile iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini savunmuştur. Davacının izin gününü Perşembe olarak değiştirmek istediğini çalışma arkadaşlarına söylediği ancak o gün izin günü olan arkadaşının izin gününü değiştirmek istemediği buna karşılık davacının izin günü değiştirilmez ise 'şaka' amaçlı sevdiği diziyi izlemek için rapor alabileceğini belirttiği anlaşılmaktadır. Davacının aldığı feshe sebebiyet veren sağlık raporunun aksi ispatlanamadığından işverence yapılan fesih haklı nedene dayanmamaktadır. Ancak davacının 2011 yılında 99 gün, 2012 yılında ise 111 gün rapor aldığı ve önceki yıllarda da yine dönem dönem raporlu olduğu, sık sık rapor almasından dolayı davacının çalışmış olduğu balık reyonunda işlerin aksadığı ve iş arkadaşlarının iş yüklerinin arttığı açıktır. Davacının bu eylemi, iş akışını olumsuz etkilediğinden fesih geçerli nedene dayanmaktadır. Geçerli nedenle iş akdinin işverence feshedilmiş olması karşısında davacının kıdem ve ihbar tazminatına dair taleplerinin kabulü yerine yazılı gerekçeyle reddine karar verilmesi hatalıdır. Karar oy birliği ile bozulmuştur." 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Televizyon DizisiSağlık Raporu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gören duygulandı! Köpeklerle aynı bankta...
Gören duygulandı! Köpeklerle aynı bankta...
Kaynanasına kızan anne, iki çocuğunu öldürüp intihar etti
Kaynanasına kızan anne, iki çocuğunu öldürüp intihar etti
İnşaatta su dolu çukura düştü
İnşaatta su dolu çukura düştü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim