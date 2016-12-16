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O öğretmene 135 yıl hapis

Adana’da, bir ortaokulda 10 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan matematik öğretmeni Zeki G., 135 yıl hapis cezasına çarptırıldı

O öğretmene 135 yıl hapis

Adana’da, bir ortaokulda 10 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan matematik öğretmeni Zeki G., 135 yıl hapis cezasına çarptırıldı

16 Aralık 2016 Cuma 16:30
O öğretmene 135 yıl hapis
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ADANA 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu öğretmen Zeki G. (61) ile avukatı hazır bulundu.
Suçlamaları kabul etmeyen sanık öğretmen, "Kız çocuklarını birilerinin yönlendirdiğini düşünüyorum. Onlar benim evladım. Hepsini seviyorum. Çocuklar gelip bana sarılırdı. Ben de onları alınlarından, saçlarından öperdim" dedi.
Mahkeme heyeti, kız öğrencilerinden 9’una cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle sanığı toplam 135 yıl hapisle cezalandırdı.
Zeki G., öğrencilerden H.K.’ye yönelik "cinsel istismar" suçundan ise beraat etti.
Adana’nın Çukurova ilçesi, Mahfesığmaz Mahallesi’ndeki bir ortaokulda, ailelerin çocuklarının okula gitmek istemediği şikayetini aktardığı rehber öğretmenin görüştüğü 10 kız öğrenci, matematik öğretmenlerinin kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu söylemiş, olayın polise bildirilmesinin ardından gözaltına alınan öğretmen 3 Mart 2016 tarihinde tutuklanmıştı.
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O öğretmene 135 Yıl HapisAdanaOrtaokul
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