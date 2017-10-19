O öğretmenden şoke eden savunma!

ADANA'DA bir okulda çekilen ve sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki uyandırmıştı. Görüntülerde bir öğretmen tahtaya 1. sınıf öğrencisini harfi yazamadığı için Tokat atıyordu. İfadesinde ise şunları söyledi:

'21 yıldır öğretmenlik yapmaktayım. Olay günü çocukları tahtaya kaldırarak harf yazdırmaktaydım. Sınfta üç öğrencim harf yazmakta zorlanıyordu. Bunlarla birebir ilgilenerek doğru yazmalarını öğretmek için tahtaya kaldırıyordum. Şikayetçi öğrenci küçük (a) harfini yazamadığı için top hareketini gösteriyordum. Yanlış yaptığnı ikaz edip göstermek için eline dokundum. Yine yanlış yaptı. Bu sefer de sırt bölgesine dokundum.'

'Darp etseydim sessiz dururlardı'

'Kesinlikle darp etmedim. Darp etseydim diğer sınıfta bulunan çocuklar da bu darp sebebiyle çekingen bir tavır alır ve sınıfta sessizlik olurdu. Sınıfta yüksek sesle konuşmamın sebebi hem kulağımdaki rahatsızlık ve hem de sınıftaki diğer öğrencilerin ders yapmasından dolayıdır. Aynı sınıftaki çocukların tavırlarından da herhangi bir darp olayının olmadığı anlaşılmaktadır. 21 yıllık öğretmenlik hayatımda soruşturmam yok. Ben öğrencilerin okula daha çabuk adapte olabilmeleri için velilerin de sınıfta olmalarına müsade ettim. Bu video ART niyetli bir veli tarafından çekilmiştir.'

'Hedef oldum, şikayetçiyim'

'Bu olaydan sonra görüntülerle alakalı cep telefonumu özel numaradan aradılar ve konuşmadan sesimi dinleyerek kapattılar. Ben bu aramaları engellemek için GSM şirketini aradım. Sosyal medyada beni hedef haline getirdiler. Amacım sadece eğitim vermek. Sosyal medyada benimle ilgili yayın yapan ve yayımlayan şahıslar ve özel medya kuruluşlarından şikayetçiyim.'