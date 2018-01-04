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O katilin çantasından cephanelik çıktı

Adana'da yol kenarında boğazı kesilip 15 yerinden bıçaklanmış halde bulunan taksiciyi öldüren zanlı, Adana Emniyet Müdürünün "fazla uzağa gitmiş olamaz" öngörüsü sonrası takip köpeği ve özel harekat ile yapılan operasyon sonrası yakalanmıştı. Katil zanlısının ayrıldığı nişanlısını kaçırmayı planladığı, ailesinin vermemesi halinde hepsini öldüreceği ortaya çıktı

O katilin çantasından cephanelik çıktı

Adana'da yol kenarında boğazı kesilip 15 yerinden bıçaklanmış halde bulunan taksiciyi öldüren zanlı, Adana Emniyet Müdürünün "fazla uzağa gitmiş olamaz" öngörüsü sonrası takip köpeği ve özel harekat ile yapılan operasyon sonrası yakalanmıştı. Katil zanlısının ayrıldığı nişanlısını kaçırmayı planladığı, ailesinin vermemesi halinde hepsini öldüreceği ortaya çıktı

04 Ocak 2018 Perşembe 11:13
O katilin çantasından cephanelik çıktı
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OLAY, dün Sarıçam ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde yol ortasında duran 01 T 1733 plakalı otomobilin bagaj kısmında kan lekesini fark eden tarım işçileri aracın 15 metre ilerisinde kanlar içinde hareketsiz yatan bir kişi görünce durumu polise bildirdi. Şehir merkezinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan köye giden 112 Acil Servis ekibi hareketsiz yatan kişinin boğazının kesilerek öldürülmüş olduğunu tespit etti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı araştırmada boğazı kesilerek öldürülen kişinin taksicilik yapan Yaşar Özgan olduğunu belirledi. Suç aleti araştıran ekipler cesetten 50 metre uzaklıkta portakal bahçesi içinde kanlı bir çanta buldu.
Adana Emniyet Müdürü olay yerine geldi
 
Olaydan hemen sonra kurmaylarını toplayan Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, olay yerine hareket etti. Bizzat operasyonu yöneten Yıldız görgü şahitleri ve portakal bahçesindeki malzemelerden "Şüpheli fazla uzağa gidemez" diyerek alanın trafiğe kapatılması ve çembere alınmasını istedi. Daha sonra ise olay yerinin havadan ve karadan abluka altına alınması talimatını verdi. Bunun üzerine havadan helikopter ve drone ile karadan ise özel harekat ve iz takip köpeği getirilerek operasyon başlatıldı.
 
Katil, drone ve helikopteri görünce kaçmak yerine saklandı
 
Yıldız'ın bu öngörüsü nedeniyle ağaçlık alanda kaçmaya çalışan katil zanlısı özel güvenlikçi Fuat Demirdelen, drone ve helikopteri görünce kaçmak yerine ağaçların altındaki kanala saklanmayı tercih etti. Katil zanlısı saklanınca da iz takip köpeği daha önceden zanlının kıyafetlerini koklayıp iz takibine başladığı için kanala doğru tepki verdi. Bunun üzerine özel harekat o noktaya operasyon yaparak zanlıyı yakaladı. Zanlı portakal bahçesinden yukarı çıkartılarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
 
Sırt çantasından cephanelik çıktı
 
Bu arada, yakalanan katil zanlısının üzerinde polisler hemen arama yaptı. Zanlının dizlerinde dizlik olması dikkat çekti. Polis zanlının yanında bulunan sırt çantasında da arama yaptı. Çantayı açan polis kontrol ettiğinde şok oldu. Çantanın içinden 3 tabanca, 1 uzun namlulu silah, 4 bıçak, 1 balta, 1 kelepçe, çelik yelek, kask, 4 dizlik, 10 havai fişek ve atış rampalı ile çok sayı da mermi çıktı.
 
Selami Yıldız katliamı önledi
 
Taksiciyi vahşice katleden Demirdelen’in asıl hedefindeki kişi nişanlısı Nurten A. ve onun ailesi olduğu ortaya çıktı. Fuat Demirdelen ifadesinde vahşi cinayeti ve planını anlattı. 2 yıldır çalıştığı apartmanın yöneticisi Nadir A.’yla sigortasını bir gün geç yatırdığı için tartıştığını söyleyen katil Fuat Demirdelen, “Gece saatlerinde nişan attığı ama çok sevdiğim Nurten A.'yı kaçırma planı yaptım. Sabah yöneticiye gıcık olduğum için tiner dökerek arabasını yakmak istedim. Çıkan küçük çaplı yangında birkaç araba zarar gördü. Daha sonra hazırladığım sırt çantamla beraber yöneticinin aracını alarak yola çıktım. Nişanlımın evinin orada kaza yapınca arabayı bırakarak kaçtım” dedi. Planında nişanlısı Nurten A.’nın teklifini kabul etmediği takdirde çantasında bulunan silahlarla kızı ve ailesini katledeceğini söyleyen Fuat Demirdelen, “Yoldan geçen bir taksiye bindim. Plan yapmaya çalışıyordum. Daha sonra o taksiden inerek başka bir taksiye bindim. En son 4’üncü taksici olan Yaşar Özgan’ın taksisine binerek ona ‘sür bir kahvaltı yapalım’ dedim. Çiçekli köyüne gelince taksici Özgan’a ‘telefonunu ve arabanı bana ver, sen çek git’ dedim. Araçta tartışmaya başladık. Arka koltuktan yanımda bulunan bıçakla boğazını kestim” diye anlattı. Aracı çalıştıramadığı için kaçmadığını belirten katil Fuat Demirdelen şöyle devam etti:
 
“Portakal bahçesine gizlendim. Helikopter sesini duyunca beni aradığınızı tahmin ettim ve sizin gitmenizi bekledim. Köpek tepki verince yakalandım. Amacım nişanlımı kaçırmaktı. Taksiciyi öldürmek planımda yoktu.”
 
Zanlının emniyetteki sorgusu devam ediyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
AdanaKatil
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