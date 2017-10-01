O ilimiz için kuvvetli yağış uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Düzce çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren devam eden yağışların şiddetini artırarak yarın sabah saatlerine kadar çok kuvvetli olacağı belirtildi.

Vatandaşların ani sel ve su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.