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O ilimiz için kuvvetli yağış uyarısı

Düzce ve çevresinde, yağışların şiddetini artırarak yarın sabah saatlerine kadar çok kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi

O ilimiz için kuvvetli yağış uyarısı

Düzce ve çevresinde, yağışların şiddetini artırarak yarın sabah saatlerine kadar çok kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi

01 Ekim 2017 Pazar 19:10
O ilimiz için kuvvetli yağış uyarısı
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Düzce çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren devam eden yağışların şiddetini  artırarak yarın sabah saatlerine kadar çok kuvvetli olacağı belirtildi.

Vatandaşların ani sel ve su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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Anahtar Kelimeler:
DüzceKuvvetli Yağış Uyarısı
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