O ilde gece yarısı korkutan deprem!

KANDİLLİ Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat:23.50'de merkez üssü Yedisu ilçesi Şenköy olan 3.9 şiddetinde deprem oldu.Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ilçe merkezi ve çevre köylerde de hissedilirken, can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.
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