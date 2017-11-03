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O ilde gece yarısı korkutan deprem!

Merkezi Bingöl'ün Yedisu ilçesi Şenköy olan 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi

O ilde gece yarısı korkutan deprem!

Merkezi Bingöl'ün Yedisu ilçesi Şenköy olan 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi

03 Kasım 2017 Cuma 08:38
O ilde gece yarısı korkutan deprem!
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KANDİLLİ Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat:23.50'de merkez üssü Yedisu ilçesi Şenköy olan 3.9 şiddetinde deprem oldu.Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ilçe merkezi ve çevre köylerde de hissedilirken, can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

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Kandilli RasathanesiBingölYedisuDeprem
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