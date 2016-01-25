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O ilde büyük operasyon

Siirt’te, bir gurup teröristin kente sızabileceği istihbaratı üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, Sakarya ve İnönü mahallelerini abluka altına aldı. Mahallelerde şüpheli evlere operasyon düzenlendi

O ilde büyük operasyon

Siirt’te, bir gurup teröristin kente sızabileceği istihbaratı üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, Sakarya ve İnönü mahallelerini abluka altına aldı. Mahallelerde şüpheli evlere operasyon düzenlendi

25 Ocak 2016 Pazartesi 15:16
O ilde büyük operasyon
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SİİRT Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kırsaldan şehir merkezine bir gurup teröristin sızabileceği bilgisi üzerine, çok sayıda asker ve korucu ile birlikte 15 Ocak’ta hücre evlerine operasyon düzenlenen Sakarya ve İnönü mahallelerine ikinci kez girdi. Çok sayıda zırhlı araçla mahalleye giren güvenlik güçleri bazı evlere operasyon düzenledi. Kentte, Cumhuriyet ve Aydınlar caddeleri, Atatürk Bulvarı ve Dumlupınar mahallesinin giriş çıkışları kontrol altına alındı. Kentin tüm bölgelerinde geniş güvenlik önlemi alınırken, mahallelerdeki bazı barikatlar ekipler tarafından kaldırıldı.  


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Son Güncelleme: 25.01.2016 15:17
Anahtar Kelimeler:
PKKSiirt Emniyet Müdürlüğü
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