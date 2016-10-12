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O ilçede öğrenciler yine zehirlendi

Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi’nde salamlı sandviç yüzünden 6 yaşındaki Beritan Hacıoğlu’nun hayatını kaybettiği birçok oğrencinin de tedavi gördüğü zehirlenme olayının bir benzeri daha meydana geldi. Minik Beritan'ın 8 Ekim tarihindeki ölümünden sadece 4 gün sonra ilçede bazı okullarda dağıtılan sandviçten sonra yine çok sayıda öğrenci zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırıldı

O ilçede öğrenciler yine zehirlendi

Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi’nde salamlı sandviç yüzünden 6 yaşındaki Beritan Hacıoğlu’nun hayatını kaybettiği birçok oğrencinin de tedavi gördüğü zehirlenme olayının bir benzeri daha meydana geldi. Minik Beritan'ın 8 Ekim tarihindeki ölümünden sadece 4 gün sonra ilçede bazı okullarda dağıtılan sandviçten sonra yine çok sayıda öğrenci zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırıldı

12 Ekim 2016 Çarşamba 20:32
O ilçede öğrenciler yine zehirlendi
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AĞRI'NIN Doğubayazıt ilçesindeki Bereket ve Telçeker Köylerindeki okullarla merkez İmam Hatip, Reşat Erden, Savaş Ay liselerinde bugün öğlede dağıtılan ve içinde peynir, domates, marul bulunan sandviçleri yiyen öğrenciler bir süre sonra kusma ve ishal belirtileri ile hastaneye kaldırıldı. Aileleri tarafından Doğubayazıt Devlet Hastanesi’ne getirilen öğrenciler tedavi altına alındı. 

Öğrenci velileri, Ağrı’daki bir yemek firması tarafından verilen yemeklerde bir hafta içinde ikinci zehirlenme olayı yaşandığını belirterek tepki gösterdiler. Öğrencilerin kusma, ateş ve ishal nedeniyle halsiz düştüğünü belirten veliler, "Beritan’ın ölüm olayı gözümüzü korkuttu. İshal veya kusan tüm öğrenciler hastaneye getirilince servislerde yer kalmadı. Bir yatakta birkaç öğrenciye yatırılıyor" diye endişelerini dile getirdiler.

Doğubayazıt’ta 7 Ekim günü yaşanan ilk zehirlenme olayında Savcı Hakan Kılıç İlkokulu öğrencilerinden Beritan Hacıoğlu yediği salamlı sandviçin ardından hastaneye kaldırılmış, tüm çabalara karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.

 
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Son Güncelleme: 12.10.2016 20:38
Anahtar Kelimeler:
DoğubeyazıtBeritan HacıoğluZehirlenme
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