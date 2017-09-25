O ilçe karantinaya alındı: Alarm verildi

ASLANAPA Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Tacettin Işık şap hastalığı nedeniyle hayvan satış ve sevklerinin ilk etapta 1 ay süreyle süreyle geçici olarak durdurulduğunu belirtti.



Işık, “ Aslanapa merkez şap hastalığının kaynağı olarak kabul edildiği için 10 kilometre alanı içine alan gözetim bölgesi oluşturuldu. Bu kapsamda Aslanapa ilçe merkezi, Esenköy, Çukurca, Çal, Gölbaşı, Haydarlar, Bezirgan, Adaköy, Kureyşler, Ortaca, Karadeğin, Pazarcık, Yağcılar, Göğnükören, Terziler ve Ballıbaba köylerinin yanı sıra Kütahya merkez Kireç köyünde de karantina uygulanmasına karar verildi” ifadelerini kullandı.

