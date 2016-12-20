O görüntüyü gören telefonuna sarıldı

OLAY, Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na yaklaşık 500 metre uzaklıkta meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar tarafından asfaltta sırtüstü uzanmış, silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Görgü tanıkları, cesedin Abit Şanverdi isminde Türk bir çobana ait olduğunu ve motosikletli, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından yola bırakıldığını iddia etti.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Şanverdi'ye kalp masajı yaptı ancak hayata döndüremedi. Meraklı vatandaşlar, cep telefonlarıyla cesedi görüntülemek için birbiriyle yarıştı. Şanverdi'nin cenazesi ambulansla morga kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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