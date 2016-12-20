O görüntüyü gören telefonuna sarıldı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Şanverdi'ye kalp masajı yaptı ancak hayata döndüremedi. Meraklı vatandaşlar, cep telefonlarıyla cesedi görüntülemek için birbiriyle yarıştı. Şanverdi'nin cenazesi ambulansla morga kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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