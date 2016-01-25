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O bölge PKK tuzaklarından temizleniyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca tuzaklanan patlayıcılar, imha ediliyor

O bölge PKK tuzaklarından temizleniyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca tuzaklanan patlayıcılar, imha ediliyor

25 Ocak 2016 Pazartesi 11:26
O bölge PKK tuzaklarından temizleniyor
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İLÇENİN teröristlerden temizlenmesi, kurulan barikatların  kaldırılması, kazılan hendeklerin kapatılması, patlayıcı tuzaklarının imhası  amacıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından başlatılan, "Şehit Jandarma  Astsubay Kıdemli Çavuş Burak Demirci" operasyonu devam ediyor.
 
Sur, Cudi ve Dağkapı mahallelerinde yoğunlaşan çatışmalarda  teröristlerle sıcak temas sağlanıyor. Bu mahallelerden sık sık çatışma ve patlama  sesi duyuluyor.
 
Güvenlik güçleri, insansız hava araçlarından elde edilen görüntüleri  operasyon merkezinden takip ediyor. Terörist grupların hareketleri, insansız hava  araçlarından elde edilen görüntülerden izlenip, birlikler buna göre  yönlendiriliyor. Teröristler ise görüntü alınmasının engellemek amacıyla sokak ve  barikatların üstünü brandayla kapatıyor.
 
 
Tahribat ortaya çıktı
 
Güvenlik güçlerince hendek ve barikatlardan arındırılan mahallelerde,  teröristlerin vatandaşların ev ve araçlarına verdiği zarar da ortaya çıktı. Terör  örgütü mensuplarının birçok binayı tahrip ettiği, vatandaşlara ait iş yeri ve  araçları ateşe verdiği görüldü.
 
Operasyonlar nedeniyle sıkışan teröristler, karargah gibi  kullandıkları binalardaki örgütsel doküman ve mühimmatları ele geçmemesi için  yakıyor.
 
 
Tuzaklanmış patlayıcılar imha ediliyor
 
PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcılar da güvenlik  güçlerince yapılan aramalar sonucunda tek tek bulunup etkisiz hale getiriliyor.
 
İlçede yola, rögar kapaklarının altına, evlerin girişlerine  tuzaklanmış birçok el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.
  
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Son Güncelleme: 26.01.2016 01:58
Anahtar Kelimeler:
O Bölge PKK Tuzaklarından TemizleniyorPKKşırnakCizre
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