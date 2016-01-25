O bölge PKK tuzaklarından temizleniyor

25 Ocak 2016 Pazartesi 11:26
İLÇENİN teröristlerden temizlenmesi, kurulan barikatların kaldırılması, kazılan hendeklerin kapatılması, patlayıcı tuzaklarının imhası amacıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından başlatılan, "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Burak Demirci" operasyonu devam ediyor.
Sur, Cudi ve Dağkapı mahallelerinde yoğunlaşan çatışmalarda teröristlerle sıcak temas sağlanıyor. Bu mahallelerden sık sık çatışma ve patlama sesi duyuluyor.
Güvenlik güçleri, insansız hava araçlarından elde edilen görüntüleri operasyon merkezinden takip ediyor. Terörist grupların hareketleri, insansız hava araçlarından elde edilen görüntülerden izlenip, birlikler buna göre yönlendiriliyor. Teröristler ise görüntü alınmasının engellemek amacıyla sokak ve barikatların üstünü brandayla kapatıyor.
Tahribat ortaya çıktı
Güvenlik güçlerince hendek ve barikatlardan arındırılan mahallelerde, teröristlerin vatandaşların ev ve araçlarına verdiği zarar da ortaya çıktı. Terör örgütü mensuplarının birçok binayı tahrip ettiği, vatandaşlara ait iş yeri ve araçları ateşe verdiği görüldü.
Operasyonlar nedeniyle sıkışan teröristler, karargah gibi kullandıkları binalardaki örgütsel doküman ve mühimmatları ele geçmemesi için yakıyor.
Tuzaklanmış patlayıcılar imha ediliyor
PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcılar da güvenlik güçlerince yapılan aramalar sonucunda tek tek bulunup etkisiz hale getiriliyor.
İlçede yola, rögar kapaklarının altına, evlerin girişlerine tuzaklanmış birçok el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.
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Son Güncelleme: 26.01.2016 01:58