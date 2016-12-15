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O 10 kişi serbest bırakıldı

Gaziantep'in Araban ilçesinde terör örgütü PKK’yı sosyal medyada öven paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişi çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı

O 10 kişi serbest bırakıldı

Gaziantep'in Araban ilçesinde terör örgütü PKK’yı sosyal medyada öven paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişi çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı

15 Aralık 2016 Perşembe 19:26
O 10 kişi serbest bırakıldı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Araban Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Araban İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçedeki değişik düğünlerde terör örgütü PKK’yı övücü şarkı söylemek ve sosyal medya hesaplarından terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunduğu gibi suçlardan 10 kişiyi gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere Araban İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Araban İlçe Jandarma Komutanlığında alınan ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslardan, 5’i tutuksuz yargılanmak üzere, 5’i de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
İlçede önceki gün yapılan operasyonda da ilçedeki değişik düğünlerde terör örgütü PKK’yı övücü şarkılar söyledikleri ve sosyal medya Facebook’ta PKK terör örgütünü övücü paylaşım yaptıkları için Araban İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 7 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
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kişi serbest bırakıldı
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