Numan Kurtulmuş: '20 Temmuz 2016'dan beri...'

BAŞBAKAN Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "20 Temmuz 2016'dan bu yana 26 KHK çıkartıldı. 111 bin 240 kişi bu süreçte kamudan ihraç edildi, 32 bin 180 kişi görevden uzaklaştırıldı. 35 bin 639 kişi ise görevine iade edildi. Yaklaşık 3.5 milyon kamu görevlisinin olduğunu düşünür olursak bu rakam yaklaşık yüzde 3.5'e denk geliyor" dedi.