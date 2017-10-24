Nişanlısı ayrılınca tüfekle ateş açtı

OLAY, merkez Üniversite Mahallesi Efeoğlu sokakta meydana geldi. İddiaya göre, nişanlı olan M.K ve E.T arasında bilinmeyen nedenden dolayı anlaşmazlık yaşandı. Anlaşmazlıklardan dolayı kız tarafı E.T’nin ailesi, nişandan vazgeçti. Daha sonra M.K’nin ailesi barıştırmak için E.T’nin evine geldi. E.T’nin ailesi kararından vazgeçmeyince apartmanın önünde bekleyen M.K aracından aldığı pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Sesleri duyan mahalle sakinleri polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine özel hareket timleri ve polis ekipleri geldi. Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler boş kovanlar buldu .

Havaya ateş etmesinin ardından olay yerinden kaçan M.K’nin yakalaması çalışma başlatıldı.