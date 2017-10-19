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Nişanlı çifti ölüm ayırdı

Dün meydana gelen motosiklet kazasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 25 yaşındaki Uğur Çapar son yolculuğuna uğurlandı. Kazada ağır yaralanan Çapar’ın nişanlısı Canan Baydemir’in ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği öğrenildi

Nişanlı çifti ölüm ayırdı

Dün meydana gelen motosiklet kazasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 25 yaşındaki Uğur Çapar son yolculuğuna uğurlandı. Kazada ağır yaralanan Çapar’ın nişanlısı Canan Baydemir’in ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği öğrenildi

19 Ekim 2017 Perşembe 15:02
Nişanlı çifti ölüm ayırdı
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EDİNİLEN bilgiye göre dün akşam saat 22.00 sıralarında Manisa’nın Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde Uğur Çapar idaresindeki 45 C 7434 plakalı motosiklet, Manisa’dan İzmir yönüne seyir halinde iken kontrolden çıkarak Cemal Ergün üst geçidinin ayaklarına çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Uğur Çapar ve nişanlısı Canan Baydemir ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ağır yaralı olan Uğur Çapar’ı Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine, nişanlısı Canan Baydemir ise Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı Uğur Çapar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Çapar’ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Arapalanı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları ve duaları eşliğinde toprağa verildi. Arapalanı Camisinin imam hatibi Zekeriya Gümüş tarafından kıldırılan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanan Uğur Çapar’ın cenazesine, arkadaşları ve akrabaları katıldı.
Uğur Çapar’ın nişanlısı Canan Baydemir’in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Canan BaydemirManisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi
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