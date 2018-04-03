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Nisan karı sürprizi!

Kars’ta sabah erken saatlerde başlayan ve lapa lapa yağan kar şaşırttı

Nisan karı sürprizi!

Kars’ta sabah erken saatlerde başlayan ve lapa lapa yağan kar şaşırttı

03 Nisan 2018 Salı 08:31
Nisan karı sürprizi!
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KARS'ta yağmurlu ve soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının eksi 5’e düştüğü kentte Nisan ayında lapa lapa kar yağdı. 


Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı. Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar Nisan ayında yağan kar altında selfie çekmeyi de ihmal etmedi. 

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Anahtar Kelimeler:
KarsNisan Karı
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