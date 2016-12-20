Nikahsız yaşadığı kadını baltayla...

ALINAN bilgiye göre, Fatma K, yaklaşık 12 yıldır nikahsız yaşadığı iki çocuğunun babası Recai B. ile tartışmalarının ardından Yayla Mahallesi Gül Sokağı'ndaki babasının evine gitti.

Recai B'nin, bir süre sonra konuşmak amacıyla bu evin bahçesine çağırdığı Fatma K'nın başına, yanında getirdiği baltayla vurduktan sonra kaçtığı öne sürüldü.

Yaralanan Fatma K, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Söz konusu evin bahçesinde yapılan incelemede bir bot bulundu. Bu botun, şüphelinin kaçarken ayağından çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Recai B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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